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Tur teknesi, alev alev yandı

Fatih Emrah ERDOĞAN- Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) |  14 Temmuz 2021 Çarşamba - 10:49 | Son Güncelleme : 14 07 2021 - 10:49

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Altınoluk Mahallesi'nde, iskelede bağlı tur teknesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


 
Altınoluk'ta iskeleye bağlı olan, 35 metre uzunluğundaki 'Ergün Ağa' isimli tur teknesinde, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik panosundan kaynaklandığı sanılan yangında alevler, kısa sürede büyüdü ve teknenin yer yerini sardı. Sahildekiler ise kısa süreli panik yaşadı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne, kullanılamaz hale geldi.  
 
Tur teknesinin makinisti, "Ben ve diğer personel teknede yatıyorduk. Dumanlar, sonra da alevler yükselmeye başlamış. Bizim personel fark etmiş. Hemen tekneden çıktı. Bu sırada yangın büyüdü. Elektrik panosundan çıktığını tahmin ediyoruz" dedi. 
 
 
 

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