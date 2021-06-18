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Tur rehberi, otel odasında ölü bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) |  18 Haziran 2021 Cuma - 16:23 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 16:23

Antalya'nın Manavgat ilçesine iş bulmak için gelen tur rehberi Koray Demirözen, kaldığı apart otelin odasında ölü bulundu.


İş bulmak amacıyla 15 gün önce ilçeye gelen Koray Demirözen, Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir apart otele yerleşti. Odasından çıkmayan Demirözen'in otel görevlilerinin çağrısına da cevap vermeyince kaldığı odanın kapısı, yedek anahtarla açıldı.
 
Otel görevlileri, Koray Demirözen'i yatağında hareketsiz halde bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine otele gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Koray Demirözen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
 
Epilepsi hastası olduğu belirtilen Koray Demirözen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 

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Tur rehberi otel odası ölüm
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