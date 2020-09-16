Tüp bebek tedavisine başvuracaklar nelere dikkat etmelidir?

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, tüp bebek tedavisinde, embriyo transferi sonrası ile gebelik testi arasında geçen süre son derece önemlidir çünkü bu süre gebeliğin başarısını yakından etkiliyor.

Tüp bebek tedavisinde, embriyo transferi sonrasında merak edilen birçok nokta bulunmaktadır. Bu adım ile gebelik testi arasında geçen süre son derece önemlidir çünkü bu süre gebeliğin başarısını yakından etkilemektedir. Transfer işlemi yaklaşık olarak 5-10 dakika sürmektedir ve anestezi uygulaması gerektirmemektedir. Ancak hastaların özel durumları bulunduğunda anestezi kullanımı tercih edilmektedir. Transfer gerçekleştikten sonra ise rahim içini destekleme amacıyla hormon takviyesi yapmaktadır.

Bu takviye ile transfer edilen embriyonun rahme tutunma şansı arttırılmaktadır. Embriyo transferini takip eden 12. günde ise kanda gebelik testi gerçekleştirilmektedir. Bu test pozitif olduğunda hormon desteği gebeliğin 10. haftasına kadar devam ettirilmektedir.

Embriyon transferi sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Embriyo transferinden sonrasında, test aşamasına kadar olan süre son derece önemlidir ve bu sürede anne adaylarının cinsel ilişkiye girmemesi tavsiye edilmektedir. Bu süreçte cinsel ilişki bazı riskler içermektedir. Tüp bebek tedavisinde hormon tedavisi ile yumurtalıklar uyarılarak büyümeleri sağlanmaktadır.

Bu nedenle cinsel ilişki sırasında ortaya yırtılma riski çıkabilmektedir. Bu nedenle transfer sonrasında cinsel ilişki ağrıya neden olabildiği gibi önemli ölçüde de karın içi kanamaya sebebiyet verebilir.

Bu gibi durumlardan kaçınmak amacıyla embriyo transferinden sonra gerçekleşecek olan gebelik testine kadar cinsel ilişkiden uzak durulması tavsiye edilmektedir. Gebelik testinden sonra ise doktor cinsel ilişki için yumurtalıkların durumuna bakarak onay verebilmektedir.

Sağlıklı yaşam tarzı çok önemli

Transfer işlemi gerçekleştikten sonra tek dikkat edilmesi gereken cinsel ilişki değildir. Anne adaylarının spor , beslenme, sosyal ve çalışma hayatlarında da bazı değişikliklere gitmesi gerekmektedir.

Transfer sonrasında spor yapmak vücutta mekanik bir hareketliliğe neden olmasından dolayı embriyonun tutunmasını daha zor hale getirmektedir. Ayrıca vücut ısısındaki artış da tedavinin başarısızlığına neden olabilmektedir.Transfer sonrasında embriyonunu rahme tutunabilme şansını arttırmak için sağlıklı ve düzenli beslenme gerekmektedir. Özellikle folik asit ve vitamin açısından zengin olan bazı gıdalar gebelik şansını önemli ölçüde arttırmaktadır. Yine transfer sonrasındaki süreçte aşırı ağır yüklerden kaçınmak ve genel olarak stressiz bir ortamda bulunmak tavsiyeler arasında yer almaktadır. Ancak anne adaylarının günlük hayatlarını sürdürmelerinde bir sakınca görülmemektedir.