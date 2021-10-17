Tüp bebek tedavisinde PRP’nin faydaları nelerdir?

Tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biri de kadının yumurtalık rezervinin azalmasıdır. Bu konu hakkında birçok yöntem gelişmektedir.

PRP tedavisi nedir?

Tıbbın pek çok alanında sıkça duyulmaya başlanılan ve umut veren bir tedavi şekli var: Platelet-Rich Plasma (PRP). Kök hücreler; uygun biyolojik uyarıyla vücudumuzdaki herhangi bir hücreye dolayısıyla yumurta hücresine de dönüşme yeteneğine sahip olağanüstü hücrelerdir. Yumurtalıktaki kök hücreler, olgun yumurta hücrelerine dönüşebiliyor. Bu dönüşümü sağlayan da kişinin kendi kanından elde edilen ve PRP adı verilen özel sıvının yumurtalıklara verilmesidir.

Bu işlem iki adımdan meydana gelir

İlk önce belli miktarda kan alınır. Bu kan tüplere bölünüp santrifüje edilerek, beyaz hücre ve trombositler kırmızı kan hücrelerinden temizlenir. Hazırlık işlemi 1 saatten daha kısa sürmektedir. İkinci adım ise elde edilen bu sıvının kişinin yumurtalıklarına verilmesidir. Bu esnada vajinal ultrasonografi kullanılır ve kısa süreli bir sedasyon uygulanır.

Büyüme faktörleri, vücudun doğal onarımını sağlayan trombositler ve beyaz kan hücrelerinde bulunan maddelerdir. Bu maddeler, hasar gören yerde çalışarak enfeksiyonu önler, kanamayı durdurur ayrıca damarlanmayı ve yeni hücre artışını sağlar.

Tüp bebekte PRP neden yapılır?

Rahim içi PRP infüzyonu, zayıf yanıtlı ince endometrium için yeni bir yöntemi temsil eder. Trombositten zengin plazmanın (PRP) endometriyal büyümeyi destekleyebildiğini ve ince endometriumlu hastalarda gebelik sonuçlarını iyileştirebilmektedir.

Son zamanlarda, kadınların erken menopoz, düşük yumurtalık rezervleri ve ileri anne yaşının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için “yumurtalık gençleştirme tedavisi” olarak PRP kullanılmaya başlandı. PRP'nin yaralı sporcularda doku büyümesini uyarması gibi, bir kadının yumurtalıklarında oosit üretimini uyarabilir.

Benzer şekilde, bir "doğurganlık tedavisi" olarak PRP, düşüklerden veya ince rahim astarlarından yara izi olan kadınlara yardımcı olabilir. PRP, yeni doku gelişimini uyararak ince rahim astarı olan kadınlarda rahim zarının kalınlaşmasını sağlayabilir.

PRP, tüp bebek tedavilerinin başarı oranını artırmaktadır

Araştırmalar tüp bebek tedavilerinin başarısızlığının bazen embriyodan değil rahimden kaynaklandığını ortaya koyuyor. 35 yaşın üstünde, infertil olup, sayı ve kalitesi azalmış yumurta rezervi ve düşük AMH seviyesi olanlar, 35 yaş altında düşük over rezervi ve düşük AMH değeri olanlar, erken over yetersizliği olan kadınlar ve 50 yaş altı perimenopoz ve menopozda olanlar kadınlar için bu yöntem uygundur.

Adet olmayan kadınlarda herhangi bir zamanda uygulanabilir. Adet görenlerde ise (düzenli ya da düzensiz) en uygun periyot adet sonrasında yumurta gelişme evresidir. Bu dönemde uygulanabilir. Tedavinin pozitif etkilerini görmek için AMH, LH, E2 ve FSH değerleri takip edilmesi gerekebilir.