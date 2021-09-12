Tüp bebek tedavisinde başarı oranını artırmak mümkün!

Tüp bebek tedavisi, kadın üreme hücresi ile erkek üreme hücrelerinin vücudun dışında döllenmesiyle ortaya çıkan bir tedavi yöntemi. Birçok ailenin bebek sahibi olma şansını artıran tüp bebek tedavisindeki başarı oranı anne adayının yumurta sayısı ve kalitesiyle de doğru orantılı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman tüp bebek ile ilgili merak edilenleri anlattı.

“Yaşa bağlı olarak azalan yumurta rezervi tüp bebek tedavisinin başarı şansını etkiliyor. Özellikle 35 yaşından sonra tüp bebeğin başarı oranı düşüyor.” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, “Tüp bebek tedavisinde yumurta sayısı neden önemli, gebelik şansını artırmak için ideal yumurta sayısı kaç olmalıdır?” sorularının yanıtlarını verdi.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE YUMURTA SAYISINDAN ÇOK KALİTESİ ÖNEMLİ

Tüp bebek tedavisinde, yumurta sayısından çok kaliteli yumurtalar çok daha önemlidir. Kaliteli bir yumurta elde edilmesi embriyonun gelişim sürecini etkileyecektir. Bugünün teknolojisinde artık elde edilen sağlıklı yumurtalar dondurulabilmekte ve tüp bebek denemesi için ilerleyen zamanlarda kullanılabilmektedir. Tüp bebek tedavisinde mümkün olduğunca yüksek sayıda kaliteli olan yumurta toplamak hedeflenmektedir. Yumurta kalitesi maksimum olan kadınlarda 15 adet yumurta elde edilebilmektedir. Elde edilen yumurtalardan üremeye yatkın olmayan yumurtalar dölleme öncesi ayıklanır ve dölleme işlemine geçilir. Geriye kalan yumurtalar sonraki tüp bebek denemeleri için laboratuvarda dondurularak saklanır.

TÜP BEBEKTE KAÇ YUMURTA TOPLANIR?

Toplanan yumurta sayısı değişkenlik gösterse de 1 ile 35 adet arasında yumurta toplanmaktadır. Yumurta toplama işlemi ortalama 15-20 dakika süren bir işlemdir. Yumurta sayısından çok yumurtanın kalitesi önemlidir.

YUMURTA REZERVİ VE KALİTESİNİ ARTTIRMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Kadınlarda yaş ilerledikçe yumurta rezervinde azalma gözlemlenmektedir. Bu da yumurta ile spermin döllenmesinde, hamile kalma sürecinde bazı sorunlara yol açmaktadır. Yumurtalık rezervini artırmak mümkün olmasa da yumurtaları kaliteli hale getirmek mümkündür.

Sağlıklı beslenme ve yaşam kalitesinin artırılması ile yumurta kalitesi yükseltilebilmektedir. Bunun için yapılması gerekenler:

- Bol bol su içmek

- Egzersiz yapmak

- Düzenli uyku uyumak

- Demir, B12 ve folik asit takviyesi almak

- Alkol, kahve ve çay tüketimini azaltmak

Özellikle tütün mamüllerinden uzak durmak, yumurta kalitesini arttırmaya yardımcı olmaktadır. Sağlıklı beslenme, vücut direncini artırma, spor yapma, stresten uzak durma ve düzenli spor yapma yumurta kalitesini artırmaktadır. Unutulmamalıdır ki tüp bebek tedavisinde kalitesiz fazla yumurta değil, kaliteli yumurtalar daha önemlidir. Fazlasıyla kaliteli tek bir yumurta, sağlıklı bir embriyo yaratabilmektedir. Anne ve babanın sağlığına olan özeni embriyonun da sağlığını etkilemektedir.