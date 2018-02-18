Tunus'ta İsrail'le normalleşme karşıtı gösteri

Filistin İçin Tunuslular Koalisyonu, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan tasarının parlamentoda kabul edilmesi çağrısı yaptı.

Filistin için Tunus lular Koalisyonu, İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Koalisyonun, başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde düzenlediği gösteriye katılanlar, üzerinde "Halk, Filistin 'in kurtulmasını istiyor", "Halk normalleşmenin suç sayılmasını istiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Koalisyon bünyesindeki Halk Cephesi Bloğu milletvekili Mubareke el-Berahi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tunus yönetiminin, normalleşme karşıtı projeyi daha doğmadan öldürmeye çalıştığını" söyledi.

Halk Cephesi olarak, normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısını Aralık 2015'te parlamentoya sunduklarını belirten Berahi, tasarının uzun süre gündeme alınmadığını ancak hem kendilerinin hem de Tunus halkının baskıları neticesinde parlamentodaki Hak ve Özgürlükler Komisyonunda tartışmaya açıldığını aktardı.

"Tasarıyla ilgili tartışmalarda ilerleme katedildiği sırada, parlamento başkanlığı komisyona, 'acilen' incelenmesi gereken başka tasarılar üzerine yoğunlaşma talimatı verdi ve bu nedenle tartışmalara ara verildi." diyen Berahi, bu şekilde tasarının 20 Şubat'ta yapılması beklenen genel oturuma sunulmamasının amaçlandığını ifade etti.

Halk Cephesi yöneticilerinden Refik el-Ganimi ise gösteriyi, Tunus yönetiminin yasa tasarısını parlamentodan geçirmeme yönündeki çalışmalarını kınamak ve İsrail ile her türlü normalleşmeye karşı olan halka destek vermek amacıyla gerçekleştirdiklerini vurguladı.