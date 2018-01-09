Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları

Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Nahda Hareketi, hükümeti vatandaşları daha fazla dinlemeye ve meşru kaygılarına kulak vermeye çağırıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca "Bazı sol partilerin halkın meşru taleplerini suistimal ederek kaos yaratma çabasını kınıyoruz." denildi.

"Halkçı Cephe gösterilerin içindedir"

Tunus'ta sol partilerin ittifakı ve muhalefette yer alan Halkçı Cephe'nin sözcüsü Hamam Hamami, hayat pahalılığı nedeniyle gerçekleşen protestoları partisinin "meşru bulduğunu ve desteklediğini" söyledi.

Mecliste 15 vekille temsil edilen Halkçı Cephe'nin başkentteki genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Hamami, şunları kaydetti:

"İnsanlar, iş haklarını ve ülkelerini savunmak için sokağa çıktılar. Gösteriler meşrudur. Halkçı Cephe de bunları destekliyor ve içindedir. Halkçı Cephe başından beri protestolardadır ve destekçileriyle katılım göstermiştir."

Hamami, protestolarda yaşanan birtakım olumsuz olayın ise ulusal uzlaşı hükümetinin yol açtığı "kırgınlıklar ve acı" nedeniyle gerçekleştiğini savundu.

Arap Baharı'nın ekonomik hayal kırıklığı

Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin doğum yeri Tunus , diğer Arap ülkelerinin aksine bu süreçten birçok demokratik kazanımla çıkmayı başardı. Arap Baharı'ndan yedi yıl sonra ise Tunus, ekonomik hayal kırıklıklarıyla mücadele ediyor ve artan hayat pahalılığıyla bağlantılı toplumsal yeni bir tepki dalgasına sahne oluyor.

Muhalefetteki partilerin 2018'deki artan fiyatlar karşısında yaptığı protesto çağrılarına, iktidardaki ulusal uzlaşı koalisyonundan, sokaklarda siyasi hesaplaşmanın ülkeyi "kaosa" ve tehlikeli bir noktaya sürükleyeceği uyarısı geldi.

Yılbaşında hükümetin kemer sıkma tedbirleri kapsamında gelen zamların ardından, dün akşam saatlerinde ülke genelindeki vilayetlerde 18 farklı noktada protestolar düzenlendi.

Gösterilerde bir kişi öldü

Başkent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Menuba kentinin Tabarba Mahallesi'nde, güvenlik güçlerinin hayat pahalılığını protesto eden göstericilere müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetti.

Tunus'ta ekonomik kalkınmadan dışlandığını düşünen güney ve iç bölgelerin yanı sıra, sosyoekonomik olarak daha iyi durumda bulunan sahil kentlerinde de protestolar düzenlenmesi dikkati çekti.

İçişleri Bakanlığı dünkü gösterilerde 44 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.