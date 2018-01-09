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Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları

AA |  09 Ocak 2018 Salı - 17:28 | Son Güncelleme : 09 01 2018 - 17:28

Tunus'taki siyasi taraflar, yılbaşında gelen zamların ardından hayat pahalılığına tepki olarak gerçekleşen protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hükümetin "protestocuların kaygılarına kulak vermesi" gerektiğini belirtti.


Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Nahda Hareketi, hükümeti vatandaşları daha fazla dinlemeye ve meşru kaygılarına kulak vermeye çağırıyor." ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada, ayrıca "Bazı sol partilerin halkın meşru taleplerini  suistimal ederek kaos yaratma çabasını kınıyoruz." denildi.
 
"Halkçı Cephe gösterilerin içindedir"
 
Tunus'ta sol partilerin ittifakı ve muhalefette yer alan Halkçı  Cephe'nin sözcüsü Hamam Hamami, hayat pahalılığı nedeniyle gerçekleşen  protestoları partisinin "meşru bulduğunu ve desteklediğini" söyledi.
 
Mecliste 15 vekille temsil edilen Halkçı Cephe'nin başkentteki genel  merkezinde basın toplantısı düzenleyen Hamami, şunları kaydetti:
 
"İnsanlar, iş haklarını ve ülkelerini savunmak için sokağa çıktılar.  Gösteriler meşrudur. Halkçı Cephe de bunları destekliyor ve içindedir. Halkçı  Cephe başından beri protestolardadır ve destekçileriyle katılım göstermiştir."
 
Hamami, protestolarda yaşanan birtakım olumsuz olayın ise ulusal  uzlaşı hükümetinin yol açtığı "kırgınlıklar ve acı" nedeniyle gerçekleştiğini  savundu.
 
Arap Baharı'nın ekonomik hayal kırıklığı
 
Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin doğum yeri Tunus, diğer Arap  ülkelerinin aksine bu süreçten birçok demokratik kazanımla çıkmayı başardı. Arap  Baharı'ndan yedi yıl sonra ise Tunus, ekonomik hayal kırıklıklarıyla mücadele  ediyor ve artan hayat pahalılığıyla bağlantılı toplumsal yeni bir tepki dalgasına sahne oluyor.
 
Muhalefetteki partilerin 2018'deki artan fiyatlar karşısında yaptığı  protesto çağrılarına, iktidardaki ulusal uzlaşı koalisyonundan, sokaklarda siyasi  hesaplaşmanın ülkeyi "kaosa" ve tehlikeli bir noktaya sürükleyeceği uyarısı  geldi.
 
Yılbaşında hükümetin kemer sıkma tedbirleri kapsamında gelen zamların  ardından, dün akşam saatlerinde ülke genelindeki vilayetlerde 18 farklı noktada  protestolar düzenlendi.
 
Gösterilerde bir kişi öldü
 
Başkent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Menuba kentinin  Tabarba Mahallesi'nde, güvenlik güçlerinin hayat pahalılığını protesto eden  göstericilere müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetti.
 
Tunus'ta ekonomik kalkınmadan dışlandığını düşünen güney ve iç  bölgelerin yanı sıra, sosyoekonomik olarak daha iyi durumda bulunan sahil  kentlerinde de protestolar düzenlenmesi dikkati çekti.
 
İçişleri Bakanlığı dünkü gösterilerde 44 kişinin gözaltına alındığını  duyurdu.

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