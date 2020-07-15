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Tunus'ta flaş gelişme! Cumhurbaşkanı istifasını sundu

AA |  15 Temmuz 2020 Çarşamba - 19:49 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 20:18

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah'ın, Cumhurbaşkanı Kays Said'e istifasını sunduğu belirtildi.


Tunus basınında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı Said'in, Başbakan  Fahfah, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile Tunus Genel  İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi'yi Kartaca  Sarayı'nda kabul ettiği ifade edildi.
 
Haberlere göre görüşme sırasında Başbakan Fahfah, Cumhurbaşkanı Said'e  istifasını sundu.
 
Tunus Cumhurbaşkanlığından konuyla ilgili resmi bir açıklama  yapılmadı.
 
Yerel basında çıkan haberlerde, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in, Başbakan  Fahfah'tan istifasını istediği belirtilmişti.
 
Başbakan Fahfah'a yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından  koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyinin hükümetten güvenoyunu  çekme kararı aldığı belirtilmişti.
 
Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle  Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.
 
İlyas el-Fahfah, 27 Şubat'tan bu yana, Nahda, Demokratik Akım, Halk  Hareketi, Yaşasın Tunus ve Ulusal Islah Blokundan oluşan koalisyon hükümetine  başkanlık ediyor.
 
Tunus Anayasası'na göre, hükümetten güvenoyunun çekilebilmesi için 217  sandalyeli Meclisten 109 milletvekilinin oyu gerekiyor.
 

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Tunus Cumhurbaşkanı İlyas el-Fahfah
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