04 Kasım 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.576 1.85 EURO 11,2530 0.47
USD 9,6990 0.60 ALTIN 558,740 1.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Merzuki hakkında "uluslararası tutuklama" kararı

AA |  04 Kasım 2021 Perşembe - 21:39 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 21:39

Tunus'ta eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki hakkında "uluslararası tutuklama" kararı çıkartıldı.


Tunus Asliye Hukuk Mahkemesince yayımlanan yazılı açıklamada,  "Muhammed Munsif el-Merzuki dosyasından sorumlu soruşturma hakimi, Merzuki için  uluslararası tutuklama kararı çıkarttı." ifadelerine yer verildi.
 
Merzuki hakkında soruşturma açılmıştı
 
Merzuki hakkında Uluslararası Frankofoni Zirvesi'ne ilişkin yaptığı  açıklamalar nedeniyle 15 Ekim'de soruşturma açılmıştı.
 
 Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Merzuki'nin France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan ifadeleriyle  ilgili Adalet Bakanı Leyla Ceffal'in verdiği izne dayanarak başkentteki Asliye  Mahkemesi'nde Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.
 
Merzuki, France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan röportajında,  "Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek  olacağını düşündüğüm için Tunus'ta zirvenin yapılmaması için çalıştım ve bu  yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
 
Cumhurbaşkanı Said ve Sendika'dan Merzuki'ye suçlama
 
Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 14 Ekim'de düzenlenen ilk Bakanlar  Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Kays Said, "Adalet Bakanımızdan talep  ediyorum, Tunus'un çıkarlarını hedef alan diplomatik pasaport sahipleri ile  ilgili soruşturma açılsın, devletin iç ve dış güvenliğine kimse komplo kuramaz."  demişti.
 
Said, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış  güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının  olmadığını söylemişti.
 
Tunus Diplomatlar Sendikasının 9 Ekim'de yaptığı açıklamada da eski  Cumhurbaşkanı Merzuki'nin "yabancı bir ülkenin yetkililerini ülkesine karşı cezai  önlemler almaya davet ettiği" iddia edilmişti.
 
Sendika, Merzuki'nin diplomatik pasaportunun iptal edilmesi çağrısında  bulunmuştu.

ETİKETLER

Tunus Cumhurbaşkanı Munsif
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.