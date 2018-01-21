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Tunus'ta "en tehlikeli teröristlerden biri" yakalandı

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 2:16 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 2:19

Tunus'un batısındaki Kassarin vilayetinin Terbehane bölgesinde ülkedeki "en tehlikeli teröristlerden biri"nin yakalandığı bildirildi.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kassarin'de özel bir ekip  tarafından düzenlenen operasyonda kurulan pusuda en tehlikeli teröristlerden  birinin yakalandığı belirtilerek,  "İlk bilgilere göre, teröristin Cezayir asıllı  olduğu ve 1993 yılından bu yana terör örgütlerine katıldığı tahmin ediliyor."  denildi.
 
Açıklamada, teröristin Afrika'nın kuzeybatısında faaliyet gösteren  Mağrib El-Kaidesi, Libya'daki El-Kaide ve Ukbe bin Nafi terör örgütleri arasında  koordinasyonu sağlamakla görevli olduğu ve 2014 yılından bu yana Kassarin  vilayetinin dağlık bölgelerindeki terörist gruplarla yakın ilişki kurduğu bilgisi  verildi.
 
Açıklamada teröristin kimliğine dair bilgi verilmedi.
 

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Tunus en tehlikeli terörist terörist yakalandı
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