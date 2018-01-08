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Tunus'ta bir Türk öldürüldü

AA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 12:07 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 12:07

Tunus'un Bizerte vilayetinde Türk vatandaşına ait fabrikada çalışan bir Türk işçi öldürüldü.


Tunus'un Bizerte vilayetinde Türk vatandaşına ait fabrikada çalışan bir Türk işçinin öldürüldüğü bildirildi. 
 
Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, Tunus'un Bizerte vilayetine bağlı Menzeh Tamim bölgesinde bir Türk'e ait alüminyum doğrama  fabrikasında çalışan Hüseyin Küçük isimli işçi öldürüldü.
 
Küçük'ün cesedinin cumartesi sabahı fabrikanın önünde, işçiler  tarafından bulunduğu belirtildi.
 
İşçilerin polise durumu bildirmesinin ardından, Bizerte'deki adli  makamların olay yerini incelediği ve soruşturma başlattığı kaydedildi.
 
Tunus adli makamlarının, Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğine Küçük'ün  ölüm sebebini "başına sert bir cisimle vurulması" olarak açıkladığı aktarıldı.
 
Olayla ilgili ayrıca, akşam saatlerinde Küçük ile beraber görülen bir  Türk işçinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
 
Küçük'ün ailesiyle iletişime geçildiğini bildiren Tunus Büyükelçiliği  kaynakları, sürecin takipçisi olduklarını kaydetti.
 

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