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Tunus'ta Başbakan Meşişi görevden alındı

AA |  26 Temmuz 2021 Pazartesi - 0:35 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 0:38

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirdi.


Tunus Cumhurbaşkanlığının yayınladığı videoda, ülkedeki askeri komuta  kademesinin ve güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında konuşan  Said, "Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi  kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerektiğini" belirterek isim vermediği  bazı grupların belirli bölgelerde iç savaş çıkarmak için para topladığını öne  sürdü.
 
Said, birkaç ay önce almaları gereken bu kararları Meclis Başkanı ve  Başbakan Hişam el-Meşişi ile yaptığı istişareler sonrasında aldığını ifade etti.
 
Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin  dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden  aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyuran Said,  söz konusu kararlardan sonra bir genelge yayınlanacağını ve kararların hemen  yürürlüğe gireceğini aktardı.
 
Said, genelgeler biçiminde gerekli kararların duyurulmaya devam  edeceğini, atayacağı başbakan ile yeni bir hükümet kurulacağını ve hükümetin  cumhurbaşkanı liderliğinde kalacağını kaydetti.
 
Anayasayı ve halkın çıkarlarını korumak üzere bu kararların kaçınılmaz  olduğunu savunan Said, yolsuzluk dosyalarını ortaya çıkarma gerekçesiyle  başsavcılık görevini de üstlendiğini belirtti.
 
Özellikle başkent Tunus olmak üzere ülke genelinde, hükümet ve  muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar gerçekleşmiş, çıkan olaylarda  başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

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Tunus Başbakan Meşişi
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