Tunus Merkez Bankası Başkanı istifa etti

Başbakanlığın Facebook sayfasında yer alan videoya göre İyari, Başbakan Şahid ile gerçekleştirdiği görüşmede, "başkalarına başkanlık yolunu açmak için" Merkez Bankası Başkanlığında istifa ettiğini söyledi.

Şahid ise İyari'nin ülkenin içinden geçtiği zor bir dönemde Tunus 'un menfaati için uluslararası düzeyde sarf ettiği çabayı takdir ettiğini belirtti.

İyari dün parlamentodaki Maliye Komisyonunda yaptığı konuşmada, "Merkez Bankası Başkanının Başbakan tarafından görevden alınmasıyla" ilgili karar parlamentoda kabul edilmese bile görevi bırakacağını ifade etmişti.