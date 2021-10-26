Tüneli kapatıp, halay çekmişti! Sosyal medya fenomenine ceza kesildi!

Ataşehir, Halk Caddesi üzerinde asker uğurlaması için konvoy oluşturan sürücüler cadde üzerinde bulunan tünel içerisinde trafiği keserek, danslı halaylı eğlence yaptı.

Sosyal medyada yayınlanan o anlar polisi harekete geçirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tünelde park eden ve uğurlamaya katılan gençlerin çevresinde ve üzerine çıkarak dans ettikleri aracın Ayşegül Menteş'e ait olduğunu belirledi.

Sosyal medya fenomeni Menteş, evine giden polis ekiplerince emniyete götürüldü.

PARA CEZASI VE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Ayşegül Menteş hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'a göre, “Saygısızca Araç Kullanmak” “Yüksek sesle müzik dinlemek” “Tünel içerisinde duraklamak” suçlarından toplam 432 lira para cezası uygulandı. Ayrıca şüpheli hakkında; Türk Ceza Kanunun 179'uncu maddesindeki, 2 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören, ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçu kapsamında adli işlem yapıldığı belirtildi.