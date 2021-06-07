Tünel kazıldığı tespit edildi! Fark edilince hemen kapatıldı
07 Haziran 2021 Pazartesi - 14:01 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 14:01
Hatay Reyhanlı'da Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı, tünelin girişinin kapatılarak kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hâle getirildi." denildi.