07 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.447 0.99 EURO 10,5420 -0.08
USD 8,6390 -0.32 ALTIN 524,930 -0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tünel kazıldığı tespit edildi! Fark edilince hemen kapatıldı

07 Haziran 2021 Pazartesi - 14:01 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 14:01

Hatay Reyhanlı'da Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı, tünelin girişinin kapatılarak kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı’da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hâle getirildi." denildi.

 

 

 

ETİKETLER

Hatay Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tünel
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.