14 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 1.60 EURO 9,5420 0.41
USD 7,8440 0.02 ALTIN 462,020 -0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tunceli Valiliği, 2 mahallede ev ziyaretlerinin durdurulmasını istedi

DHA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 17:23 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 17:23

Tunceli Valiliği'nce kent merkezinde Covid-19 vaka sayısının arttığı 2 mahalle açıklanarak, özellikle ev ziyaretlerinin durdurulması istendi.


Tunceli Valiliği, kent merkezinde Covid-19 vakalarının çoğunun Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde olduğunu açıkladı. Valilik, bu mahallelerde yaşayanların kurallara özellikle dikkat etmesi gerektiğini ve bu süreçte ev ziyaretlerinin tamamen durdurulmasını istedi. Açıklamada, "Unutmayın, alacağımız tedbirler kadar güçlüyüz" denildi. 
 

ETİKETLER

Tunceli Valiliği ev ziyaretleri Tunceli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.