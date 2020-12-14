Tunceli Valiliği, kent merkezinde Covid-19 vakalarının çoğunun Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde olduğunu açıkladı. Valilik, bu mahallelerde yaşayanların kurallara özellikle dikkat etmesi gerektiğini ve bu süreçte ev ziyaretlerinin tamamen durdurulmasını istedi. Açıklamada, "Unutmayın, alacağımız tedbirler kadar güçlüyüz" denildi.
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- Tunceli Valiliği, 2 mahallede ev ziyaretlerinin durdurulmasını istedi
Tunceli Valiliği, 2 mahallede ev ziyaretlerinin durdurulmasını istedi
DHA | 14 Aralık 2020 Pazartesi - 17:23 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 17:23