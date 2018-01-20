Tunceli Valiliği, merkez kırsalı Kutuderesi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, “İlimiz merkez kırsalı Kutuderesi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında sığınak içerisinde, 7 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 bin adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet gece görüş dürbünü, 4 adet dürbün, 2 adet büyük telsiz, 5 adet el telsizi, 9 adet güç kaynağı malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
Tunceli'nde PKK'nın silah deposu ele geçirildi
İHA | 20 Ocak 2018 Cumartesi - 19:04 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 19:06