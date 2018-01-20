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Tunceli'nde PKK'nın silah deposu ele geçirildi

İHA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 19:04 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 19:06

Tunceli'de Kutuderesi bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın çok sayıda kalaşnikof ve mühimmatı bulunan deposu ele geçirildi.


Tunceli Valiliği, merkez kırsalı Kutuderesi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi. Açıklamada, “İlimiz merkez kırsalı Kutuderesi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında sığınak içerisinde, 7 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 bin adet kalaşnikof mühimmatı, 1 adet gece görüş dürbünü, 4 adet dürbün, 2 adet büyük telsiz, 5 adet el telsizi, 9 adet güç kaynağı malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.
 

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Tunceli PKK silah deposu
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