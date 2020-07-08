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Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

AA |  08 Temmuz 2020 Çarşamba - 22:39 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 22:39

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Tunceli-Ovacık kara yolunda, özel harekat polislerinin bulunduğu  zırhlı araç ile karşı yönden gelen 75 yaşındaki Ömer Akyapı yönetimindeki 62 AD  733 plakalı otomobil, 94 Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
 
Kazada, çarpışmanın etkisiyle sürücü Akyapı, otomobilde sıkıştı.
 
Olay yerine çağrılan AFAD ve 112 Sağlık ekiplerince ters dönen  otomobilden çıkarılan Akyapı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Akyapı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi'ne  kaldırıldı.
 
Zırhlı araçta bulunan özel harekat polislerinin ise sağlık  durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 
  
 

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Tunceli Ovacık zırhlı polis
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