23 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.345 1.10 EURO 10,1580 1.74
USD 8,3630 0.69 ALTIN 478,520 0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA) |  23 Nisan 2021 Cuma - 21:44 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 21:44

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı tespit edilen 9 sığınak imha edildi.


İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 5 Şubat'ta 1062 personelin katılımıyla başlatılan 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 9 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada 54 adet Kaleşnikof mühimmatı, 8 pil bloğu ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.
 
Güvenlik güçlerince ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

ETİKETLER

Tunceli Ovacık terörist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.