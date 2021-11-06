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Tunceli’de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi

AA |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 21:09 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 21:09

Tunceli’de düzenlenen operasyonda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,  Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent merkezi kırsalında terör  örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.
 
"Şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan" adı verilen operasyonda, güvenlik  güçleri arazide yaptıkları arama tarama faaliyetinde teröristlerce kullanıldığı  belirlenen 4 sığınak tespit etti.
 
İmha edilen sığınaklardaki aramalarda 211 kaleşnikof mermisi, 60  elektrikli fünye, DVD oynatıcısı, 50 metre dağcı ipi, dinamo, 2 dikiş makinesi,  30 pil, 5 panço, 3 adet 120 litre jelikan bidon, 16 not defteri, metabo marka  1500 wattlık hilti, 5 hilti ucu, rotaryhammer marka 850 wattlık hilti, 2 küçük  hilti ucu, 2 delme murcu, mutfak tüplü soba, 2 radyo, elektronik devre kartı, 150  metre sera naylonu, 30 kalem pil, mont, 2 battaniye ve çok miktarda yaşamsal  malzeme ele geçirildi.

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Tunceli operasyon terörist
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