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Tunceli'de teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA) |  08 Nisan 2021 Perşembe - 18:00 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 18:00

Tunceli'nin Hozat ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.


Tuncel İl Jandarma Komutanlığı'nca koordinesinde jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 1062 kişilik personelin katılımıyla 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında Hozat ilçesi kırsalında yapılan arazi taramasında, teröristlerin kullandığı 4 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.
 
Ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin sığınakları kullanılamaz hale getirildi.

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Tunceli Hozat operasyon
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