Tunceli'de, teröristlerin 14 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ovacık kırsalında teröristlere yönelik operasyon başlattı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin kullandığı 14 sığınak tespit edildi. Ekiplerce sığınaklarda yapılan aramada cep telefonuna bağlı el yapımı patlayıcı düzeneği, zaman ayarlı 2 saat, el telsiz, tablet, pil bloğu ve yüklü miktarda yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Ele geçirilen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, gıda malzemeleri imha edilip, sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.