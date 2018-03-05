Tunceli'de teröristlere darbe! Hepsi imha edildi

Tunceli'de düzenlenen operasyonda teröristlere ait üç sığınak ve bir mağarada gece görüş dürbünü, 2 EYP düzeneği ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edildi.

