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Tunceli'de teröristlere ait 8 sığınak kullanılamaz hale getirildi

AA |  29 Nisan 2021 Perşembe - 18:23 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 18:23

Tunceli'nin Hozat ilçesinde teröristlere yönelik düzenlenen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında 8 sığınak imha edildi.


 Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,  Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında arama-tarama  faaliyetlerini sürdürüyor.
 
Güvenlik güçlerince arazide yapılan aramada, teröristlerce  kullanıldığı belirlenen 8 sığınak tespit edildi.
 
İmha edilen sığınaklardaki aramada 50 metre dağcı ipi, sırt çantası,  uyku tulumu, 30 metre sera naylonu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
 
Güvenlik güçlerince teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik  başlatılan operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi.
 

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Tunceli Hozat Mercan
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