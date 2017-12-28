Tunceli'de teröristlere ait 8 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Komando timleri tarafından düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 8 sığınak ile 1 mağara bulunarak imha edilirken, çok sayıda tüp, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

