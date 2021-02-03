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Tunceli'de sağlık çalışanında mutasyonlu virüs tespit edildi

DHA |  03 Şubat 2021 Çarşamba - 9:57 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 9:57

Tunceli'de bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanından alınan ve Ankara'ya gönderilerek incelenen numunelerde mutasyona uğramış virüs tespit edildi.


Tunceli'de, bir süre önce görevli olarak gittiği şehir dışından, dönüşü sonrası rahatsızlanan ve yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı, temaslı olduğu kişilerle karantinaya alındı.
 
Mutasyona uğraşım virüs şüphesiyle, sağlık çalışanından alınan numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı’na gönderildi.
 
Laboratuvarda yapılan incelemede, mutasyona uğramış virüs tespit edildi. Karantinada olan sağlık çalışanı ve temaslılarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, mutasyona uğramış virüsün kente yayılmadığı belirtildi.
 
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Tunceli mutasyonlu virüs sağlık çalışanı
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