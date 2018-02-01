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Tunceli'de PKK'nın kullandığı 2 sığınak imha edildi

İHA |  01 Şubat 2018 Perşembe - 21:46 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 21:46

Tunceli'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı biri mağara 2 sığınak imha edilirken patlayıcı düzeneği ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel timler tarafından operasyon yapıldığını, 1 sığınak ve 1 mağaranın imha edildiğini bildirdi.
 
Valilik açıklamasında, “İl Jandarma Komutanlığımızca İlimiz Merkez Kırsalında yapılan operasyonda tespit edilen sığınak ve mağara içerisinde 1 adet EYP düzeneği, 1 adet HK-33 Piyade Tüfeği Şarjörü, 5 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 1 adet 12’li pil bloğu, 20 metre ip, 15 metre naylon, 20 metre branda, 1 adet akü, 20 adet anten, çok miktarda tıbbi malzeme,  7 adet mont, 2 çift mekap ayakkabı, 1 adet kürek, 70 kilogram peynir, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzemesi  ele geçirilmiştir" denildi.
 

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