31 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
11°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.529 0.19 EURO 4,6650 -0.43
USD 3,7620 -0.44 ALTIN 161,790 -0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tunceli'de Ortaçağ dönemine ait dev Pithos buldu

İHA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 18:47 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 18:47

Tunceli'de jandarma ekiplerinin terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda bulduğu devasa büyüklükteki Ortaçağ dönemine ait küp (Pithos), koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında Pertek kırsalında operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında bir evde yapılan aramada Ortaçağ dönemine ait devasa küp (Pithos), ele geçirildi. 95 santimetre karın çapı ve 145 santimetre boyu ile şu ana kadar bölgede bulunan en büyük küp olduğu öğrenildi.
 
Mehmetçik tarafından bulunduğu yerden özenle alınan küp, kuruluş aşamasında olan Tunceli Kent Müzesinde sergilenmek üzere İl Kültür Turizm Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.