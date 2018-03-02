Tunceli'de mühimmat ve patlayıcı malzemesi ele geçirildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve toprağa gömülü plastik tank içinde 2 adet Kaleşnikof, 3 roket mermisi, 50 kilogram amonyum nitrat, sis ve el bombaları, EYP malzemesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

