Tunceli'de, koruma altındaki 7 yaban keçisi ölü bulundu

Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde, koruma altındaki 7 yaban keçisi, ölü bulundu. Köylüler, durumu jandarmaya ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yaban keçilerinin vücudunda mermi izine rastlanılmadı. Keçilerden alınan numuneler, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi.

Tunceli'de, aynı bölgede bir süre önce de 8 dağ keçisi ölü bulunmuş, alınan numuneler Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilmişti. 2017'deki benzer ölümlerde de alınan numuneler sonucu ise hayvanların, keçi vebasına yakalandığı tespit edilmişti.