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Böyle görüntülendiler! Komando timleri...

İHA |  26 Aralık 2017 Salı - 19:23 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 19:41

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terörle mücadele kapsamında karlı dağlarda komando timleri operasyonlarını sürdürüyor.


Jandarma Genel Komutanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timlerinin terörle mücadele operasyonlarını aralıksız devam ettirdiğini bildirdi. Operasyonla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karla kaplı dağlık alanda timlerin çalışmasını aktaran fotoğraflarda paylaşıldı.
 
Roketatar ve silah ele geçirildi  
 
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık İlçemiz ve İl Merkez Kırsalında yapılan operasyonlarda 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği,1 adet G-3 piyade tüfeği,1 adet RPG-7 roketatar,2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı,2 adet kalaşnikof şarjörü,120 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet boş şarjör, 9 adet piknik tüpü, 1 adet akü, 4 adet soba, 1 adet murç,6 adet leşger kıyafeti, 1 adet harekete duyarlı sensör, 1 litre benzin, 13 adet çakmakgazı tüpü, 1 adet kazma, 3 adet kürek, 4 adet battaniye ve 10 metre naylon ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

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Tunceli Ovacık komando
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