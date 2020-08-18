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Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'yu su altında arama çalışmaları sona erdi

AA |  18 Ağustos 2020 Salı - 16:26 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 16:26

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 226 gündür sürdürülen aramalara rağmen bulunamadığı belirtilerek, genç kızı su altı arama robotu, sonar ve kurbağa adam personelinin dalışlarıyla yapılan arama çalışmalarının bugün itibariyle sona erdirildiği bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan  Doku'yu arama faaliyetlerinin, 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren son görüldüğü yer  olan ve Dinar Köprüsü olarak da bilinen Sarı Saltuk Viyadüğü ile Uzunçayır  Barajı'nda yapıldığı hatırlatıldı.
 
Arama çalışmalarının arazide ve su içinde kara, deniz ve hava araçları  kullanılarak gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"180 gün devam eden su altı arama çalışmalarından netice alınamaması  nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihinde su altı arama çalışmaları sonlandırılmış,  yüzey ve kıyı taramasına kesintisiz devam edilmiştir. Gülistan Doku'nun ailesinin  talebi üzerine, Sarı Saltuk Viyadüğü köprü ayağının taban kodunda araması  yapılabilmesi için suyun minimum seviyeye kadar indirilerek Uzunçayır Barajı'nın  tahliye edilmesi gündeme gelmiştir. 6 Ağustos 2020 tarihinden itibaren  gerçekleştirilen tahliye çalışmaları sonucunda baraj suyu teknik olarak mümkün  olan minimum seviyeye düşürülmüştür.  Bu suretle AFAD Başkanlığı  koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz  Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD İl Müdürlüklerinden oluşan 68 su altı ve su  üstü personeli, 3 row (sualtı arama robotu), 1 sonar cihazı, 11 bot ile su üstü  ve su altı arama çalışması yapılmış, 39 Tunceli özel haraket polisi, 20 AFAD  gönüllüsü ile kıyı şeridi ve arazi taraması gerçekleştirilmiştir."
 
Açıklamada, Uzunçayır Baraj Gölü'nde kısmen tahliye işlemi sonrası 13  gün aralıksız devam eden çalışmalarda arama sahasının 15 sektöre bölündüğü ve 4  kilometre mesafede yaklaşık 1320 dönüm büyüklüğündeki alanda su altı ve su üstü  arama çalışmasının titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, "Su altı arama robotu,  sonar ve kurbağa adam personelinin dalış marifeti ile yapılan çalışmalar 18  Ağustos 2020 tarihinde sonlandırılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
 
Bu tür aramalar 7 gün yapılırken 226 gün boyunca sürdürüldü
Doku'nun bulunması için bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında da  bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugüne kadar yapılan çalışmalar AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri  Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş  Büyükşehir Belediyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler ve AFAD  gönüllülerinden oluşan toplam 542 personel, 88 araç, 38 bot, 10 row, 6 drone, 4  sonar, 3 arama köpeği ile devletimizin tüm imkanları seferber edilerek  gerçekleştirilmiş olup arama çalışmaları sonucu Doku'ya ulaşılamamıştır. Bu  tür aramalar su altında dünyadaki örneklerinde 7 gün yapılmakta, olağanüstü  durumlarda bu süre 15 güne kadar uzatılabilmektedir. Hal böyleyken baraj gölü  üzerindeki arama faaliyetleri 226 gün boyunca sürdürülmüştür. Doku'yu arama  çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226  gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır."
 
Bakanlığın görevlendirdiği özel ekip Tunceli'de 3 ay olayı  soruşturdu
Doku'nun sadece su altı ya da su üstünde aranmadığına işaret edilerek,  "Günümüze kadar MOBESE kamera görüntüleri, özel kurum ve kişilere ait güvenlik  kamerası görüntüleri titizlikle incelenmiştir. Sarı Saltuk Viyadüğü'nü kullanan  iki araç içi kamerası görüntüleri olmak üzere toplam 85 kameradan 900 saat  detaylı kamera izleme çalışması yapılmıştır. 2 müşteki, 1 şüpheli ve 222 bilgi  sahibi olmak üzere toplam 225 şahsın ifadesi alınmış olup ayrıca Sarı Saltuk  Viyadüğü'nden farklı saatlerde geçen 230 araç sürücüsü ile görüşülmüştür."  açıklamasında bulunuldu.
 
İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen özel ekibin Tunceli'de  Gülistan Doku'nun kaybolmasını soruşturmak amacıyla 90 gün görev yaptığı  anlatılan açıklamada, olaya ilişkin adli sürecin devam ettiği vurgulandı.
 

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