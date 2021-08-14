Tunceli Valiliği'nce, koronavirüs salgını ve yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılık riskini kontrol altına almak amacıyla 15 Ağustos- 14 Eylülde yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinliklerin izne tabi tutulacağı belirtildi.
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Tunceli'de eylem ve etkinlikler 30 gün izne bağlandı
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA) | 14 Ağustos 2021 Cumartesi - 21:26 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 21:26