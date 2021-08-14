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Tunceli'de eylem ve etkinlikler 30 gün izne bağlandı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA) |  14 Ağustos 2021 Cumartesi - 21:26 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 21:26

Tunceli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, 30 gün süreyle izne bağlandı.


Tunceli Valiliği'nce, koronavirüs salgını ve yeni varyantlar sonrası artan bulaşıcılık riskini kontrol altına almak amacıyla 15 Ağustos- 14 Eylülde yapılacak gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, oturma eylemi gibi etkinliklerin izne tabi tutulacağı belirtildi. 

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Tunceli koronavirüs eylem
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