07 Haziran 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 110.022 0.44 EURO 7,6430 -0.20
USD 6,7690 0.25 ALTIN 366,710 -1.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 6'ya yükseldi

AA |  07 Haziran 2020 Pazar - 16:57 | Son Güncelleme : 07 06 2020 - 17:42

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı  koordinasyonunda, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik  korucularının katılımıyla 31 Mayıs'ta Ovacık kırsalında  hava destekli operasyon  düzenlendiği hatırlatıldı.
 
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla  ölü ele geçirilmişti. Devam eden operasyonda bugünkü arama-tarama faaliyetlerinde  3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Böylelikle Tunceli  Ovacık kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya  yükselmiştir.
 
Teröristlerle 2 M-16 piyade tüfeği, bir AK-47 piyade tüfeği, 3 el  bombası, bir büyük telsizle çok sayıda mühimmat ve  yaşamsal malzeme ele  geçirildi."
 
  
 

ETİKETLER

İçişleri Bakanlığı Tunceli terörist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.