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Tunceli’de “Eren-7 Mercan Munzur” operasyonu başladı!

05 Şubat 2021 Cuma - 9:50 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 9:55

İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de “Eren-7 Mercan Munzur” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden toplam 1.062 personel görev alıyor.


Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli ilinde “EREN-7 MERCAN-MUNZUR” Operasyonu başlatıldı. 
 
 
Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.062 personel [(59) operasyonel tim] görev alıyor.
 
 
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, 41 işbirlikçi yakalanmış, 168 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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içişleri bakanlığı tunceli eren-7 mercan munzur
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