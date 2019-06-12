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Tunceli'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı!

AA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 8:47 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 11:34

Tunceli'de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.


Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı. 
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör  örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam  saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.
 
Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle  karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.
 
 
Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine  kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.
 

ŞEHİTLER İÇİN ELAZIĞ'DA TÖREN

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Emre Üçkan (26) ve Ökkeş Ede (26) için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesinin ardından şehitlerin cenazesi, askerlerin omuzlarında uçağa taşındı. Şehitlerden Emre Üçkan Kütahya'ya, Ökkeş Ede ise Osmaniye'ye uğurlandı.

 

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Tunceli PKK terör örgütü çatışma çıktı
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