Tunceli'de bir günde 6 corona virüs vakası çıkınca önlemler artırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin en az corona virüs vakası görülen 5 ilinden biri olan Tunceli 'de bir günde 6 vaka tespit edilmesiyle valilik kent genelindeki önlemleri artırdı. 250 hane ve bin nüfusuyla Tunceli'nin en büyük köyü konumundaki Burmageçit köyüne geçtiğimiz günlerde Kocaeli 'den gelen bir kadın önceki yıllarda ölen bir yakını için hayır yemeği verdi. Çok sayıda köylünün katıldığı yemeğin ardından kadının corona virüs testi pozitif çıktı. Yapılan filyasyon çalışmasıyla kadına temas eden 3 kişide corona virüs tespit edildi. Burmageçit köyündeki corona virüs vakaların ortaya çıkmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina uygulaması başlatıldı.

Hozat ilçesine bağlı Altınçevre köyünde de yurtdışından gelen 2 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından filyasyon çalışması başlatıldı, köy karantinaya alındı. Her iki köydeki karantina uygulaması sürerken, köy sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için Tunceli Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, kente gelecek olanların 14 gün boyunca evlerinde kalmaları konusunda çağrıda bulundu. Vali Özkan şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim gerek il dışından, gerek ise yurt dışından Tunceli’ye gelecek vatandaşlarımızın kendilerini 14 gün evlerinde izole etmeleri büyük önem arz etmektedir. Tüm vatandaşlarımızın bu konuya hassasiyet göstermesini rica ediyorum. Konunun muhtarlarımızca da takip edilmesi büyük önem arz etmektedir. Unutmayalım, salgın alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."