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Tunceli'de 5 terörist mağarada kıstırıldı! Çatışma çıktı...

AA |  08 Haziran 2019 Cumartesi - 11:48 | Son Güncelleme : 08 06 2019 - 12:51

Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekat bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bölgede çatışma devam ediyor.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen Soylu, terörle mücadele  konusunda muhtarlara bilgi verdi. Bakan Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de  paylaşarak, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir  mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum  ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir.  Allah onları muhafaza etsin." diye konuştu.
 

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Tunceli kutu deresi Jandarma Özel Harekat 5 terörist
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