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Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AA |  15 Kasım 2020 Pazar - 0:47 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 0:47

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem  kaydedildi.
 
Depremin 10,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
 

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Tunceli Pülümür deprem
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