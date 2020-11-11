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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  11 Kasım 2020 Çarşamba - 0:18 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 0:19

İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 
 
"Yıldırım 4 operasyonu kapsamında, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
 
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
 
Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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İçişleri Bakanlığı Tunceli terörist
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