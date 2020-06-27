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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu taburcu oldu, eşi ve kızının testi de pozitif çıktı

DHA |  27 Haziran 2020 Cumartesi - 20:37 | Son Güncelleme : 27 06 2020 - 20:37

Tunceli Devlet Hastanesi'nde corona virüs tedavisi gören Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu taburcu oldu, eşi ve kızının da testi pozitif çıktı.


Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, 22 Haziran'da Erzincan'dan Tunceli'ye döndükten sonra yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan test sonucu Başkan Maçoğlu'nda koronavirüs tespit edildi.
 
Maçoğlu, bugün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Maçoğlu'nun taburcu olmasına ilişkin Tunceli Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "22 Haziran günü hastanemize başvuran Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu hastanemizde Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda tamamlamış olup, tedavisinin devamını evinde sürdürecektir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın takipleri hekimlerimiz tarafından yapılacaktır. Maçoğlu ailesinin karantina süreci devam etmektedir" denildi.
 
EŞİNİN VE KIZININ DA TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Öte yandan Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun eşi ve kızının da koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Maçoğlu ailesi, evlerinde karantinaya alındı.
 

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