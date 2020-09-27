Tuncel Kurtiz ölüm yıldönümünde anılıyor! Tuncel Kurtiz kimdir? Tuncel Kurtiz'in hayatı

Yüzden fazla sinema filminin yanı sıra "Alacakaranlık", "Hacı", "Asi", "Ezel" ve "Muhteşem Yüzyıl" dizilerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan Tuncel Kurtiz, vefatının ölümünün 7. yılında anılıyor. Peki, Tuncel Kurtiz kimdir? Tuncel Kurtiz ne zaman öldü? Tuncel Kurtiz sözleri, şiirleri...

Oynadığı yapımlarda, seslendirdiği replik ve şiirlerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Tuncel Kurtiz sanat yaşamında 100'den fazla sinema filminde rol aldı. Peki, Tuncel Kurtiz kimdir? Tuncel Kurtiz ne zaman öldü? Tuncel Kurtiz sözleri, şiirleri...

TUNCEL KURTİZ KİMDİR?

Selanik doğumlu Türk bürokratı Hamdi Vala Kurtiz ve Boşnak Müfide Kurtiz'in oğlu olarak 1 Şubat 1936'da İzmit 'in Bahçecik nahiyesinde dünyaya gelen Kurtiz, babasının görevi gereği ilköğrenimini 8 farklı şehirde sürdürdü. Sezgin ve Rengin adında iki kardeşi olan Kurtiz, ortaokulu Edremit 'te okudu.

İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olan ve okul yıllarında İETT 'de yarı zamanlı ışık kontrolörü olarak çalışan Kurtiz, hukuk, İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde eğitim gördü ancak hiçbirini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

Haldun Dormen Tiyatrosu'nda 1958 yılında başladığı oyunculuğu Orhan Günşiray'ın yönettiği 1964 yapımı "Şeytanın Uşakları" filmiyle sinemada devam ettiren usta isim, yüzden fazla sinema filminde oyunculuk yaptı.

Kurtiz, 1979 yapımı "Gül Hasan " filminin senaryo ve yönetmenliğini üstlendi, 1980 yapımı "Bereketli Topraklar Üzerinde"nin senaryosunu kaleme aldı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yurt dışına yerleşen sanatçı, İsveç, ABD ve Almanya 'da tiyatro ve sinema projelerinde yer aldı.

Ünlü oyuncu, 1990'lı yıllarda Türkiye'ye dönerek 2003'te "Alacakaranlık", 2006'da "Hacı", 2007'de "Asi" adlı dizide rol aldı.

Bir televizyon kanalı için 2010 yılında Balıkesir Edremit ilçesi Çamlıbel köyündeki butik otelde ünlü dostlarını ağırlayarak "Tuncel Kurtiz ve Dostları" adlı bir program yapan Kurtiz, aynı yıl "Hayat" belgeselini de seslendirdi.

"Ezel" dizisinde canlandırdığı "Ramiz Dayı" ve "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Ebussuud Efendi" karakterleriyle son sanat yıllarında hayran kitlesini artıran Kurtiz, çok sayıda ödülün de sahibi oldu.

Kurtiz, özgün yapımlarda ustalıkla oynadığı rollerin yanı özlü sözleri seslendirdiği film replikleriyle de adından söz ettirdi.

Tuncel Kurtiz, 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Senaryo", 1986 Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı", 1994 Altın Portakal Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", 2002 Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", 2008 İtalya Taormina Film Festivali'nde "Sanat", Yeşilçam Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", 15. Altın Koza Film Festivali'nde "Usta Oyuncu" ve 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Başarı" ödülüne layık görüldü.

Menend Kurtiz ile evli olan, Aslı adında bir kızı ve Mirza adında bir oğlu bulunan sanatçı, İstanbul Etiler 'deki evinde 27 Eylül 2013'te düşerek başını çarpması sonucu 77 yaşında hayatını kaybetti.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından Kurtiz'in cenazesi Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Köyü'nde toprağa verildi.

Sahne aldığı tiyatro oyunlarından bazıları:

"Çok Tuhaf Soruşturma, Şeyh Bedrettin, Keşanlı Ali Destanı, Kaplan ve Daktilolar, Yolcu, Kalbin Sesi, Martı, Altın Yumruk, Ayı Masalı, Şahane Züğürtler, Zafer Madalyası."

Rol aldığı filmlerden bazıları:

"Son Kuşlar, Ben Öldükçe Yaşarım, Silahların Kanunu, Karanlıkta Vuruşanlar, Hudutların Kanunu, Çirkin Kral, Krallar Ölmez, Umut, Otobüs, Kanal, Sürü, Bereketli Topraklar Üzerinde, Ağrı 'ya Dönüş, Bir Aşk Uğruna, Usta Beni Öldürsene, Tabutta Rövaşata, Işıklar Sönmesin, İstanbul Kanatlarımın Altında, Akrebin Yolculuğu, Hoşçakal Yarın, O da Beni Seviyor, Şellale, İnat Hikayeleri, Yaşamın Kıyısında, Lal, Güz Sancısı, Kayıp Armağan, Siyah Beyaz."

TURCEL KURTİZ'İN UNUTULMAZ SÖZLERİ

Yolda yürürken bana ‘dayı’ diye bağıranlar var. Ama dönüp bakmıyorum. Benim adım Tuncel Kurtiz. Ne dayısı? Sinirleniyorum böyle şeylere.

AiIeden biri ayrıIdığında, yüzünü unutsan da, sesi kaIır seninIe. Yinede devam eder seninIe konuşmaya.

Benim Japon hocamın bir lafı vardı:‘Acını terbiye et.’Acıyor mu, acıyor, acını terbiye et ve bu işi yap. Vücut dayanmıyor artık, gövde tükeniyor ve sen yanıyor musun? Yanıyorsun, boş ver, devam et sen. Bu nedenle ben hep mutluydum. Biz, acıyı bal eyledik dostum!..’

SeviImeyi hak etmediğini düşünen herkes yaInızdır. Sevmekten korkanın kaderi ise yalnız kaImak değiI, nefret ettikIeriyIe baş başa kalmaktır sonunda.

Gömdüm hepsini geliyorum insan yaşıyorken özgürdür yaklaştım iyice geliyorum her insan biraz ölüdür biz de biraz ölüyüz ölüler ki bir gün gömülür içimizdeki ölüler dışımızdaki ölüler insan yaşıyorken özgürdür.Edip Cansever

Bir gün ölürsem eğer, Yılmaz Güney' i göresim gelmiştir.

Bazen hayat seni öyle zorlar ki yeğenim, yolun başında kimdin, unutursun. Zorunu benden duy yeğenim, herkese yalan söylemen yetmez artık, bundan böyle bir başına kalsan da artık kendin olamazsın. Ramiz Dayı - Ezel

Sevdiğini korumak için savaşman yetmezse eğer; en karanIık çare onun sevgisini öIdürmektir. Sevdiğini kurtarmak için en kötü ihtimaI, en son yoI ona ihanet etmektir.

Bin kere dönsen o güne, bin kere ihanet edecekIer sana. Herkes doğasının gereğini yapar. Bin kere ihanet etseIer sana çaresi yok bin kere gidersin yanIarına.

Rüya gerçeğe ne kadar yakın oIursa, uyandıktan sonra duyuIan acı da o kadar büyük oIur.

Yemin etmeden bir daha düşün, çünkü sadakatle başIayan her şey ihanetIe biter.

Geçmişe takılıp kaImak ne demek çok iyi bilirim. Artık orda oImayanı aramak ne demek cidden çok iyi bilirim.

Ne kadar değişirsen değiş nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı.