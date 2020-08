Tunca Nehri kurudu; çeltikte verim kaybı tehlikesi yaşanıyor

'EN AZ 10 METREKÜP SUYA İHTİYAÇ VAR'

Tunca Nehri'ndeki kuraklığın nedeninin; bölgenin kış aylarında yağış almaması ve taban suyunun yeterli olmamasından kaynaklandığı söyleyen Arabacı, "Bir diğer sebep ise Bulgaristan barajlarından suyun az salınması. Doğal olarak bizde kuraklık olduğu gibi onların da birtakım bölgelerinde kuraklık var. Dolayısıyla oradan da bize yeterli miktarda su gelmiyor. Biz de bu durum üzerine acilen sayın valimizin başkanlığında toplantı yaptık, komisyon kurduk ve şu an Ziraat Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri olarak biz her gün rutin olarak sabah , öğle, akşam bölgemizdeki nehirleri geziyoruz. Burada aşağı yukarı nehir debileri 6 metreküpe düşüyor. İçinde bulunduğumuz dönem de çeltiklerin başak çıkardığı, tam da en çok suya ihtiyaç duyduğu dönem. Yani bizim ekiliş dönemimizde 9 metreküp olan ve yeten suyumuz şu an 9 bile olsa yetmez duruma geldi. Yani en az 10-11'e çıkması gerekiyor ki Edirne'deki çeltik sahaları sulanabilsin" dedi.