Tunç Soyer: İzmir'in doğal afetlere karşı dirençli bir şehir olmasını sağlayacağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Yaşadığımız pandemi ve iklim krizi insanın kendisiyle ve doğasıyla yüzleşmesini sağladı. Kısa ömürlerimizde yaptığımız her şey, aldığımız her karar ve dahası, bizim dışımızdaki milyarlarca canlının yaşamını şekillendiriyor. İzmir'de doğal afetlerin hemen her türlüsünü yaşadık. Afetlere dirençli olmanın tek yolu doğayla uyumlu bir yaşam sürmek. Bu şehirde biz insanlarla beraber bizden çok daha eski İzmirliler olan Akdeniz fokları, flamingolar asırlık ağaçlar yaşamaya devam ediyor. Ege'nin zeytini ve kuzey ormanlarının ağacı kestane İzmir'deki tek bir vadide buluşabiliyor. İzmir 4.5 milyona yakın nüfusu hızla büyüyen, sanayisi, turizmi ve tarımıyla Türkiye ekonomisinin kalbi. İzmir 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca insan uygarlıklarına yön veren bir dünya şehri. Ekoloji ve ekonomisini bir araya getirebilmek istiyoruz. Böylece İzmir'in doğal afetlere karşı dirençli bir şehir olmasını sağlayacağız. Ekoloji ve ekonomi arasındaki karşıtlığı ortadan kaldırabilmek için geliştirdiğimiz stratejinin özü kentsel ve kırsal alanları bir bütün halinde planlamak. Doğal afetlerin ve kentsel saçaklanmanın en ağır tahribatları verdiği kent ve kır geçiş hattını kaderine terk etmek yerine şehir dirençlerinin anahtarı haline getirmek" dedi.