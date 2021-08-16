Tunç Holding kimin, Tunç holding sahibi Dinçer Azaphan kimdir? Tunç Holding ve Galatasaray imza atıyor!

Galatasaray, enerji ve akaryakıt piyasasının önde gelen markalarından Tunç Holding A.Ş. ile yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Tunç Holding kimin, Tunç holding sahibi kimdir? Dinçer Azaphan kimdir?

Galatasaray Dinçer Azaphan’ın sahibi olduğu Tunç Holding A.Ş. ile sponsorluk anlaşması imzalanacağını açıkladı. Galatasaray Futbol A Takımı ve Galatasaray Kadın Voleybol Takımının sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü ve Tunç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan’ın katılımıyla 17 Ağustos Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Tunç Holding kimin, Tunç holding sahibi kimdir? Tunç Holding ve Galatasaray imza atıyor!

Tunç Holding kimin?

Tunç Holdinginin sahibi Dinçer Azaphan’dır.

Tunç holding sahibi Dinçer Azaphan kimdir?

Tunç Holding yönetim kurulu başkanı olan aynı zamanda babasından kalan Tunç Petrol ün sahibidir. Ünlü petrolcü Tuncay Azaphanın oğludur. İstanbul Güngören ilçesi Merter semtinde babasının adına bir okulu vardır. Tuncay Azaphan lisesi olarak geçmektedir.

Galatasaray Genel Kurul Üyesi olan Dinçer Azaphan'ın İstanbul’da 3 adet akaryakıt istasyonu olduğu biliniyor.