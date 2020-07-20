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Tuna-1 lokasyonu nerede, derinliği kaç metre? 'Fatih' gemisi Karadeniz'deki ilk sondajına başladı! Karadeniz Tuna-1 kuyusu nerede?

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 13:15 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 13:15

Fatih, Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Fatih' gemimizin Karadeniz'deki ilk sondajına başladığını açıkladı. Bakan Dönmez açıklamasında 'Varsa mutlaka bulacağız.' ifadesini kullandı. Peki, Tuna 1 lokasyonu nerede? Karadeniz Tuna-1 kuyusu nerede? Tuna-1 kuyusu derinliği ne kadar?


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de yürütülen petrol ve gaz aramalarına ilişkin "Varsa mutlaka bulacağız." ifadesini kullandı. Karadeniz Tuna-1 lokasyonu nerede?

'FATİH' KARADENİZ'DEKİ İLK SONDAJINA BAŞLADI

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerin her bir metrekaresinin karış karış aranacağını kaydeden Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı." bilgisini paylaştı.

Fatih sondaj gemisi 29 Mayıs'ta İstanbul'dan Trabzon Limanı'na uğurlanmıştı. Geminin 103 metrelik kulelerinin köprülerden geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda demonte edilmiş ve kulelerin montajı Trabzon Limanı'nda yapılmıştı.

TUNA-1 LOKASYONU NEREDE?

Tuna-1 lokasyonu Karadeniz Ereğli açıklarında olcak. Karadeniz'de ekipler 1 yıldır sismik sondaj çalışmaları yürütüyordu. Oradaki veriler değerlendirildi. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliğimiz de 3 bin 500-4 bin metre olacak.

 

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