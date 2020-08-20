Tuna 1 bölgesi neresi? Tuna 1 ve Kıyıköy nerede? Karadeniz’de de petrol ve doğalgaz bulundu iddiası!

Enerji Bakanı Fatih Dönmez geçtiğimiz ay Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Ereğli açıklarında "Tuna-1" bölgesinde sondaj çalışmalarına başladığını duyurmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü vereceği müjdenin bu bölgeyle alakalı olacağı iddia edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü vereceği müjdeyi beklerken Tuna 1 bölgesi neresi, soruları da arttı. Peki, Tuna 1 ve Kıyıköy nerede? İşte Tuna 1 kuyusu hakkında merak edilenler…

Tuna 1 bölgesi neresi? Sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü müjde vereceğini açıklamasından sonra yoğunluk kazandı. Müjdenin Akdeniz ya da Karadeniz'de petrol ya da doğal gaz keşfine yönelik olduğu iddia edilince, Tuna 1 kuyu hakkında merak edilenler de arttı. İşte Tuna 1 ve Kıyıköy hakkındaki detaylar…

TUNA 1 VE KIYIKÖY NEREDE?

Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Romanya kara sularında 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan, Karadeniz'deki en büyük doğalgaz rezervine de uzak değil.

Merkel Enerji Danışmanlığı'ndan Christoph Merkel "Bu bölgede yeni rezerv bulunması şaşırtıcı olmaz. Türkiye ihraç etmek isterse buradan çıkarılacak gazla Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan ilgilenebilir" dedi.

Rus doğalgazını Karadeniz ve Türkiye üzerinden Doğu Avrupa ülkelerine taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı Ocak ayında açılmıştı.

KIYIKÖY NEREDE?

Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı olan Kıyıköy, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır. Kıyıköy (Midye) Karadeniz’e egemen, kayalık bir zemin üzerinde bulunan Kıyıköy Beldesi, tabiat harikası iki doğal sit arasında bulunmaktadır. Kuzeyinde Pabuçdere, güneyinde Kazandere, salına salına akmakta ve Karadeniz’e dökülmektedir. Her ikisi de I. Derece doğal sit alanı olarak tescilli olan bu derelerde alabalık, sazan ve kefal balıkları avlanabilmekte, motorla ya da kayıkla gezinti yapılabilmektedir. Pabuçdere ile deniz arasında dar, uzun ve temiz bir kumsal bulunmakta ve burada yaz aylarında kamp kurulabilmektedir. Kıyıköy’de günübirlik kullanıma yönelik güzel balık lokantaları ile kafeler dışında konaklama olanakları da mevcuttur.