Tuma Çelik kimdir? HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik nereli? Tuma Çelik neden istifa etti?

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in seçim çalışmalarıyla ilgili düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Tuma Çelik, dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyanın TBMM'ye gönderilmesinin ardından partisinden istifa etti. Tuma Çelik kimdir? HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik nereli?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, partisinden istifa etti. Seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadının Çelik'le ilgili iddiaları olay yaratmış, olayın savcılığa intikal etmesinin ardından hazırlanan fezleke Meclis'e sunulmuştu. HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik'in istifa mektubunun partiye ulaştığı bildirildi. Tuma Çelik neden istifa etti? Tuma Çelik kimdir? HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik nereli?

HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Tuma Çelik, istifa mektubunda TBMM bünyesinde ve halk içerisinde yaptığı çalışmaların bazı çevreleri rahatsız ettiğini, şahsına yönelik değişik biçimde ve farklı boyutta iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildiğini iddia etti. Bunun yanında bir kadının kendisine yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladığını öne süren Çelik, partisinin konuyu araştırmak için kadınla ve kendisiyle defalarca görüştüğünü kaydetti. Olayın savcılığa intikal etmesinin ardından hazırlanan fezlekenin Meclis'e ulaştığını ve ilgili komisyonda gündeme alındığını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan bu gelişmelerden sonra, olayın siyasi bir kumpasa dönüşeceği bilinciyle kamuoyunu aydınlatma ihtiyacını duydum. Bu nedenle, partimin zarar görmemesi ve bu iddianın suistimal edilmemesi için HDP’den istifa etme kararını aldım."

Çelik'in istifasıyla HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 57'ye düştü.

TUMA ÇELİK KİMDİR, NERELİ?

Tuma Çelik 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Halkların Demokratik Partisi Mardin Bölgesi, 3'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi. Tuma Çelik, 1964 yılında Midyat’ın Anhil köyünde doğdu. 9 yaşında İstanbul’a, 1985 yılında İsviçre’ye göç etti. 7 yıl önce Türkiye’ye geri döndü. 20 yıldır aktif olarak Süryanilerle ilgili çalışmaların içinde yer alan Çelik, bu konuda birçok araştırma yaptı ve bu çalışmalarını değişik seminer ve sempozyumlarda ortaya koydu. Mart 2012 tarihinde aylık Süryanice ve Türkçe yayınlanan "Sabro" Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Çelik, Evli ve 4 kız babası.