Tuma Çelik iddianamesinde şok ayrıntı! 'Tecavüz sözleşmesi' imzalatmışlar

Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik’in D.K isimli kadına tecavüz ettiği iddiası ile hazırlanan iddianameden “tecavüz sözleşmesi” çıktı. İddianamede suçlamaları reddeden Çelik’in D.K tarafından sürekli taciz edildiği ve maddi taleplerde bulunduğu ifadesine ilişkin, daha önce tanımadığı birisinden maddi menfaat beklemenin mümkün olmadığı belirtildi. Mağdur kadının tecavüzün ardından Midyat'ta bulunan Süryani Derneği taşladığı, bunun üzerine derneğin şikayeti geri çekme karşılığında "Partiye yönelik yıpratma çabalarıdır, Tuma Çelik ile hakkımızda çıkanlar dedikodudur" seklinde evrak imzalattırdığı ortaya çıktı.

Mardin Midyat 'ta 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlanarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM 'de dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Hazırlanan iddianamenin detaylarında D.K, gerçekleşen tecavüz olayının ardından aile bütünlüğünün ve psikolojinin bozulduğunu, Çelik tarafından tehditlere maruz kaldığını belirtirken, Tuma Çelik ise iddiaları kabul etmeyerek, D.K'nın kendisine şantaj yaptığını ve maddi menfaat temin etmek istediğini söyledi.

Hazırlanan iddianamede tanımadığı birisinden maddi menfaat beklemenin mümkün olmadığı belirtildi.

TECAVÜZ SÖZLEŞMESİ İMZALATMIŞLAR

D.K'nın iddianamede yer alan ifadesinde Tuma Çelik'i daha önceden tanıdığını, önceki seçim çalışmaları nedeniyle birlikte çalışmak için kendisine teklifte bulunduğunu, kendisinin bu teklifi reddettiğini, konuşmak için Mardin Midyat'ta bulunan bir eve gittiklerini, evde kimsenin olmadığını söyledi. D.K, "Evin salonunda Tuma Çelik bana zorla cinsel saldırıda bulundu. Özel günümde olmam nedeniyle salondaki kanepenin üzeri kan oldu. Ardından aramızda tartışma çıktı. Sonrasında Tuma Çelik Batman 'a evime bıraktı. Ben de bağlantısı olduğu E.T'ye Tuma Çelik'in ihraç edilmesini ya da istifa etmesini istediğimi söyledim. Bana, 'Seni öldürmekten beter ederim, ayaklarına sıkarım, seni Midyat topraklarında barındırmam' dedi. Ben de Süryani derneğini taşladım. Bu olay üzerine hakkımda şikayette bulunuldu. Şikayetten vazgeçilmesi karşılığında ''Partiye yönelik yıpratma çabalarıdır, Tuma Çelik ile hakkımızda çıkanlar dedikodudur' şeklinde bana evrak imzalatıldı. Bu olay nedeniyle ruh sağlığım bozuldu. Aile birlikteliğim sonlandı, evimi ve çocuklarımı terk etmek zorunda kaldım" dedi.

ÇELİK SUÇALAMALARI KABUL ETMEDİ

HDP'li Tuma Çelik, hakkında suçlamaları kabul etmeyerek, D.K ile zorla cinsel ilişki yaşamadıklarını, D.K tarafından sürekli taciz edildiğini ve kendisi ile ailesi için maddi taleplerde bulunduğunu öne sürdü. Tacizlerin artması üzerine telefon ve Whastapp uygulamasında D.K'yı zaman zaman engellediğini belirten Çelik, kendisine yönelik hakaret ve tehdit mesajlarına karşı milletvekili olması ve toplumdaki konumu nedeniyle şikayetçi olmadığını ifade etti.

'HAYATIMI KARARTTIN, BENİ YOK ETTİN'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca hazırlanan iddianamede, D.K'nın Çelik'e attığı mesajlar yer aldı. D.K, Çelik'e yönelik, "Midyat yerle bir olsa içim soğumaz. Bana yaptıkların kabul edilebilir değil, kabul etmeyeceğim. Söyle kaç Midyatlı kadını, kızı bu hale getirdin. Senin bana yaptıkları zulüm, evimi yıktın. Toparlanamıyorum. Ruh sağlımı yitirttin bana, bitirdin beni, beni yok ettin. İnan o kadar çok canımı yaktın ki dirliğime düzenimi aile hayatımı alt üst ettin ki şimdi istiyorum herkes duysun ki hak ettiğini bulasın. Namussuz eşime eşlik çocuklarıma annelik yapamadıktan sonra sürekli ağladıktan sonra neden senin gibi itin yanına bırakayım" mesajları yer aldı. Tuma Çelik'in ise mesajlara, "Lütfen kendine gel ve saçmalamaktan vazgeç. Sakinleş ve ailene dön. Saçmalamaktan ve yazmaktan vazgeç, iyileşmene bak" şeklinde cevaplar verdiği tespit edildi. Dilhan Dumanoğlu/Sabah