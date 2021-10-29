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Tüm yolcular için geçerli! Resmen açıklandı: Ücretsiz olacak

AA |  29 Ekim 2021 Cuma - 0:58 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 0:58

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, tüm yolculara 30 dakikalık ücretsiz internet hizmeti sunulmaya başlandı.


Sabiha Gökçen terminal işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre,  2020'de ulaştığı 17 milyon yolcuyla Avrupa'nın en yoğun 8. havalimanı olan  İstanbul Sabiha Gökçen, misafirlerine ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunmak için yaptığı  çalışmalarda sona geldi.
 
Böylece, Cumhuriyet Bayramı öncesinde ücretsiz internet erişimini tüm  yolcuların kullanımına sundu.
 
Transit yolcular da düşünülerek belirlenen 30 dakikalık ücretsiz Wi-Fi  kullanımı için yolcuların kablosuz internet ağlarını görüntüleyerek,  "SabihaGokcen_WiSpotter" ağına bağlanmaları ve bağlantı adımlarını takip etmeleri  yeterli olacak.
 
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yolcular, "self check-in kiosk", self  bagaj kontuarları ve "e-pasaport" gibi birçok çevrim içi hizmet kullanarak uçuş  öncesi işlemlerini kolaylıkla tamamlayabiliyorlar.
 

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Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu ücretsiz
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